Im Rahmen von WUF13 fast 179.000 Fahrgäste befördert

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Im Rahmen der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), das von Aserbaidschan ausgerichtet wurde, hat die Aserbaidschanische Agentur für Landverkehr (AYNA) den komfortablen, unterbrechungsfreien und sicheren Transport der Gäste und Veranstaltungsteilnehmer mit Bussen der Marke „Neoplan“ sowie mit Elektrobussen gewährleistet.

AYNA teilte AZERTAC mit, dass im Rahmen von WUF13 insgesamt 9 HUBs, 2 Endhaltestellen und mehr als 67 Zwischenhaltestellen in Betrieb waren.

Seit Beginn der Beförderungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung (vom 12. bis 22. Mai) wurden zwischen dem Flughafen, den HUBs und dem Veranstaltungsort mit Bussen insgesamt 10.220 Fahrten durchgeführt und fast 179.000 Fahrgäste befördert. Insgesamt waren 180 Busse im Einsatz.

Die Steuerung der betreffenden Routen sowie die Durchführung der Transportoperationen rund um die Uhr vom Monitoring-Zentrum der AYNA wurden überwacht. Für die Durchführung der Transportoperationen wurden insgesamt fast 1.500 Mitarbeiter, darunter Fahrer und Managementpersonal, eingesetzt, hieß es.