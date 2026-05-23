Aserbaidschan zur Eswatini-Investitionskonferenz im Juli eingeladen

Baku, 23. Mai, AZERTAC

In der Agentur für Export- und Investitionsförderung – AZPROMO fand ein Treffen mit einer Delegation unter Leitung von Martin Masilela, Exekutivdirektor für Investitionsförderung der Agentur für Investitionsförderung Eswatinis, statt.

AZPROMO teilte AZERTAC mit, dass der Exekutivdirektor der Agentur, Yusif Abdullayev, während des Treffens über das Geschäftsumfeld Aserbaidschans, die Tätigkeitsbereiche der Agentur sowie die Mechanismen zur Export- und Investitionsförderung informiert habe.

Die Gegenseite informierte über die Tätigkeit der von ihm vertretenen Institution sowie über das wirtschaftliche Potenzial ihres Landes. Zudem wurde Aserbaidschan zur Teilnahme an der zweiten Eswatini-Investitionskonferenz eingeladen, die im Juli stattfinden soll.

Während des Gesprächs wurden Meinungen über die Entwicklung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen beiden Ländern, die Identifizierung von Produkten mit gegenseitigem Export- und Importpotenzial, die Herstellung von Kontakten zwischen Wirtschaftsakteuren sowie über künftige Richtungen der Zusammenarbeit ausgetauscht.