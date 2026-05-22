Baku als Testplattform für hybride Stadtmodelle vorgeschlagen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Akanksha Sharma, Leiterin für Klima- und digitale Lösungen bei der Initiative „GSMA Mobile for Development“, sieht in Baku das Potenzial, eine Pilotplattform für hybride Stadtmodelle zu werden, in denen digitale Technologien, ökologische Lösungen und lokale Wirtschaftsentwicklung kombiniert erprobt werden.

Sie betont, dass intelligente Städte konsequent menschenzentriert bleiben und vor allem die Lebensqualität sowie die langfristige städtische Resilienz stärken sollten.