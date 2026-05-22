UN-Habitat-Chefin fordert gemeinsames Handeln für menschenzentrierte Stadtentwicklung

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Für eine stärker menschenzentrierte Stadtentwicklung sei gemeinsames Handeln erforderlich, sagte Anacláudia Rossbach bei der Abschlusszeremonie des Weltstädteforums WUF13 in Baku.

Die Leiterin von UN-Habitat betonte, die Wohnraumversorgung müsse wieder stärker als öffentliche Aufgabe verstanden werden. Zudem seien Städte und Gemeinschaften zu stärken, Zwangsumsiedlungen zu beenden und gefährdete Bevölkerungsgruppen besser zu schützen.