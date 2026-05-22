Abkommen über Entwicklung des „Waterfront Quarter“ in Baku unterzeichnet

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) wurde in Baku ein Kooperationsabkommen zur gemeinsamen Entwicklung des „Waterfront Quarter“ im Projekt „Baku White City“ (Weiße Stadt Baku) unterzeichnet.

Wie AZERTAC berichtet, unterzeichneten die Vereinbarung der CEO von PASHA Real Estate sowie der Geschäftsführer des Projekts „Baku White City“.

Das Abkommen sieht die gemeinsame Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Räumen in dem Gebiet sowie die Umsetzung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungsansatzes vor.

Das „Waterfront Quarter“ wird im Norden vom 8.-November-Prospekt und im Süden vom Boulevard des Projekts „Weiße Stadt Baku“ umgeben.