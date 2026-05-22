WUF13: Rolle des Campus urbaner Denker als globale Aktionsplattform hervorgehoben

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) wurde in Baku die Bedeutung der Initiative „Campus urbaner Denker“ als Plattform für die Stärkung der Zusammenarbeit auf globaler und lokaler Ebene hervorgehoben.

Wie AZERTAC berichtet, betonten die Teilnehmer die Notwendigkeit, globale Dialoge mit lokalem Handeln zu verbinden, da Städte zunehmend mit Herausforderungen wie Klimarisiken, sozialer Ungleichheit und Urbanisierung konfrontiert seien.

Der Campus urbaner Denker wurde dabei als dezentrale Plattform bezeichnet, die unterschiedliche Akteure zusammenbringt, gemeinsame Lösungen fördert und lokale Perspektiven in globale politische Prozesse integriert. Zudem wurde hervorgehoben, dass Städte nicht nur Orte von Risiken, sondern auch Zentren innovativer Lösungen und nachhaltiger Entwicklung seien.