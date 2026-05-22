UN-Habitat: WUF 13 soll mit wichtiger Erklärung enden

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) wird zum Abschluss des Forums die Annahme eines wichtigen Dokuments erwartet.

Wie AZERTAC berichtet, teilte der UN-Habitat-Regionaldirektor für Osteuropa und Zentralasien, Erfan Ali mit, dass im Rahmen der Abschlusssitzung voraussichtlich der „Baku-Aktionsaufruf“ verabschiedet werde.

Diese Initiative soll Regierungen, lokale Verwaltungen und Städte dabei unterstützen, globale Herausforderungen wie Klimawandel, Zwangsvertreibung, informelle Siedlungen und soziale Ungleichheit zu bewältigen.