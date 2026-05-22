Ölpreise an Börsen zugelegt

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die Ölpreise legen an den Weltbörsen zu.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent an der InterContinental Exchange (ICE) in London um 2,51 US-Dollar und betrug 105,09 US-Dollar.

An der New York Mercantile Exchange (NYMEX) in New York legte der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte „Light“ um 1,88 US-Dollar zu und lag bei 98,23 US-Dollar.