BBC-Mitarbeiter: Aserbaidschan baut trotz Herausforderungen weiter auf

Schamachi, 21. Mai, AZERTAC

Der BBC-Mitarbeiter Peter Mwangangi sagte im Rahmen einer Medienreise nach Schamachi, er werde nach seiner Rückkehr nach Kenia mehr über Aserbaidschan, einschließlich Baku und Schamachi, lesen und lernen.

Er betonte, dass ihn besonders beeindruckt habe, wie die Bevölkerung trotz Erdbeben und Krieg zerstörte Gebiete wieder aufbaut und bewahrt.