Internationale Medien berichten ausführlich über WUF13 in Baku

Ankara, 23. Mai, AZERTAC

Internationale Medien haben ausführlich über die Ergebnisse der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13) berichtet. Im Mittelpunkt der Berichterstattung standen das in Baku verabschiedete Dokument „Baku-Aufruf zum Handeln“ sowie Diskussionen über nachhaltige Stadtentwicklung und Wohnraumpolitik.

Nach Angaben der Medien nahmen mehr als 58.000 Vertreter aus 176 Ländern an dem Forum teil, darunter Staats- und Regierungschefs, Minister und Bürgermeister. Hervorgehoben wurde zudem, dass Aserbaidschan auf der WUF13-Plattform seine Vision für die Entwicklung moderner und nachhaltiger Städte präsentiert habe.

Ramin Abdullayev