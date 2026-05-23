Aserbaidschanischer Botschafter überreicht mauretanischem Präsidenten sein Beglaubigungsschreiben

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Tural Rzayev, Botschafter Aserbaidschans in der Islamischen Republik Mauretanien, hat dem Präsidenten des Landes, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sein Beglaubigungsschreiben überreicht.

Botschafter Tural Rzayev übermittelte dem Präsidenten Mauretaniens die Grüße von Präsident Ilham Aliyev.

Er sprach zudem über die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen beiden Ländern im bilateralen sowie im Rahmen internationaler Organisationen.

Präsident Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani bat den Botschafter, auch seine Grüße und besten Wünsche Präsident Ilham Aliyev zu übermitteln.

Er erinnerte auch an seinen früheren Arbeitsbesuch in Aserbaidschan und an seine positiven Eindrücke im Rahmen der COP29.

Der Präsident von Mauretanien betonte, dass zwischen den beiden Ländern freundschaftliche Beziehungen bestehen, und erklärte, dass man an der Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Wirtschaft und Humanitäres interessiert sei.