Aserbaidschanische Parlamentssprecherin besucht aserbaidschanisches Generalkonsulat in Sankt Petersburg
Baku, 23. Mai, AZERTAC
Die aserbaidschanischen Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in der Russischen Föderation das aserbaidschanische Generalkonsulat in Saint Petersburg besucht. Die Delegation ehrte dabei das Andenken an den Nationalleader Heydar Aliyev und legten einen Kranz an dessen Büste im Verwaltungsgebäude des Konsulats nieder.
Im Anschluss fand anlässlich des Unabhängigkeitstags Aserbaidschans am 28. Mai ein offizieller Empfang statt. In Reden wurde die Bedeutung des Feiertags für die aserbaidschanische Staatlichkeit sowie die Entwicklung des Landes während der Jahre der Unabhängigkeit hervorgehoben. Zudem wurden Videos über die Errungenschaften Aserbaidschans unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev gezeigt. Den Abschluss bildete ein Konzertprogramm aserbaidschanischer Künstler.
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