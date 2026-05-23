Militärattachés besuchen Staatlichen Grenzdienst

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Nach dem vom Verteidigungsminister für das Jahr 2026 bestätigten Tätigkeitsplan wurde ein Informationsbesuch der in Aserbaidschan akkreditierten Militärattachés ausländischer Staaten beim Staatlichen Grenzdienst Aserbaidschans (DSX) organisiert.

Dies teilte das Verteidigungsministerium AZERTAC mit.

Demnach nahmen an dem Besuch, der von der Abteilung für internationale militärische Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums organisiert wurde, 26 Militärattachés aus 18 Ländern teil.

Im Rahmen der Veranstaltung erhielten die Gäste zunächst allgemeine Informationen über die Tätigkeit des Grenzdienstes und besuchten anschließend das Museum „Opfer politischer Repressionen“.