569 NGOs aus 103 Ländern unterzeichnen Baku-Erklärung zu WUF13

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Die „Baku-Erklärung“ zu WUF13 wurde auf Initiative und unter Organisation der „Global South NGO Platform“ (GSNP - NGO-Plattform des Globalen Südens) ausgearbeitet. Das Dokument wurde ausländischen NGO-Vertretern, die an WUF13 teilnahmen, zur Unterzeichnung vorgelegt. Letztlich unterzeichneten 569 NGO-Vertreter aus 103 Ländern die „Baku-Erklärung“.

AZERTAC präsentiert die Erklärung:

„Wir, die Vertreter von Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich im Rahmen von WUF13 in Baku versammelt haben, erklären Folgendes:

Wir gratulieren Aserbaidschan zur erfolgreichen Organisation von WUF13 und zu seinem bedeutenden Beitrag zum internationalen Dialog und zur internationalen Zusammenarbeit im Bereich Stadtentwicklung. Der erstmals in der Geschichte des Forums abgehaltene Gipfel der Staats- und Regierungschefs zeigte ein neues Niveau politischen Engagements, indem die Stadtentwicklung unter die Prioritäten der internationalen Agenda gestellt wurde;

Nachdem wir die Folgen von Urbizid, Kulturzid und Ökozid in verschiedenen Teilen der Welt erlebt haben, erkennen wir die Erfahrung Aserbaidschans im Bereich der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus nach Konflikten als wichtigen methodischen Referenzrahmen für die internationale Gemeinschaft an. Wir schlagen vor, dass „Aserbaidschans Erfahrung“ als internationaler Maßstab für künftige Rehabilitationsprozesse nach Konflikten und als zentraler Referenzrahmen für kommende Foren dient;

Das erste NGO-Forum in der Geschichte des Weltstädteforums, das in Baku abgehalten wurde, eröffnet ein neues Kapitel der Beteiligung der Zivilgesellschaft innerhalb des WUF-Prozesses;

Die Einberufung der ersten Generalversammlung der „NGO-Plattform des Globalen Südens“ – einer breiten Koalition, die mehr als 1.000 NGOs vereint – sowie die Wahl ihrer Führung stellen einen historischen Meilenstein bei der institutionellen Konsolidierung der globalen Zivilgesellschaft dar. Diese Erklärung, die über das GSNP-Netzwerk verabschiedet wurde, steht als Akt globaler Solidarität zur Unterstützung von zugänglichem Wohnraum und inklusiver Stadtentwicklung. Wir rufen UN-Habitat dazu auf, diese Initiative weiterhin zu unterstützen, die GSNP als offiziellen Partner der Zivilgesellschaft des Weltstädteforums anzuerkennen und dieses Modell als dauerhaften Bestandteil künftiger Foren zu betrachten. Wir schlagen die Einrichtung eines Globalen Wissenszentrum für Stadtentwicklung des Globalen Südens vor, um erfolgreiche Praktiken der Stadtentwicklung zu systematisieren und weiterzugeben;

Von Baku aus rufen wir alle internationalen Partner dazu auf, menschenzentrierte Stadtpolitik zu unterstützen und koordinierter globale Maßnahmen im Interesse urbaner Resilienz, nachhaltiger Entwicklung und inklusiver Gesellschaften voranzutreiben;

Wir befürworten, dass künftige Sitzungen des Weltstädteforums im Einklang mit dem „Baku-Standard“ organisiert werden, der sich in der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Entwicklung gemeinsamer operativer Leitlinien auf Grundlage der Erfahrungen von WUF13 in Baku widerspiegelt.

Mai 2026, Baku, Aserbaidschan“.

Die „Baku-Erklärung“ wurde drei Tage nach dem „WUF13 NGO Forum“ verabschiedet, das am 19. Mai dieses Jahres erstmals in der Geschichte von WUF in Partnerschaft mit der NGO-Plattform des Globalen Südens und organisiert von der NGO-Agentur Aserbaidschans stattfand. Bei Diskussionen auf dem „WUF13 NGO Forum“, das nahezu 800 ausländische und lokale NGO-Vertreter zusammenbrachte, wurde vorgeschlagen, dass die bei WUF13 vertretenen lokalen und ausländischen NGOs den Urbanen Flügel der GSNP bilden.

Bei der Eröffnungszeremonie des „WUF13 NGO Forums“ erklärte Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat), dass dieses Forum ein historisches Ereignis für WUF sei. Dima Al-Khatib, Direktorin des Büros der Vereinten Nationen für Süd-Süd-Kooperation, bezeichnete die „Global South NGO Platform“ als ein fantastisches Projekt und gratulierte Aserbaidschan zur Gründung dieser Plattform in Baku.

Christian Mensah, ehemaliger Sekretär des Leitungsgremiums von UN-Habitat, gratulierte der GSNP zur Schaffung eines Zentrums der Zivilgesellschaft für lokale und ausländische NGOs beim WUF13. Er erklärte, dass die „Bandung-Prinzipien“ im derzeitigen komplexen internationalen Umfeld erneut an Bedeutung gewinnen und dass diese Veranstaltung eine echte Manifestation der Anwendung dieser Prinzipien im Rahmen von Zusammenarbeit und multilateraler Partnerschaft darstellt.