Maimunah Mohd Sharif gratuliert Aserbaidschan zur erfolgreichen Ausrichtung von WUF13

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Maimunah Mohd Sharif hat Aserbaidschan und UN-Habitat zur erfolgreichen Ausrichtung des Weltstädteforums WUF13 gratuliert.

Im Gespräch mit AZERTAC bezeichnete die frühere Bürgermeisterin von Kuala Lumpur und Beraterin der malaysischen Regierung für nachhaltige Urbanisierung das Schwerpunktthema Wohnungen als besonders aktuell.

Zugleich betonte sie, WUF13 sei eine wichtige inklusive Plattform für den Austausch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Die Ergebnisse des Forums sollten angesichts der globalen Krisen weiter beobachtet und bei WUF14 erneut bewertet werden.