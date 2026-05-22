Teilnehmer aus Pakistan: Aserbaidschan gewinnt in der Stadtplanung an Bedeutung

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan spielt nach Einschätzung des pakistanischen WUF13-Teilnehmers Ihsan Ul Haq weltweit eine bedeutende Rolle in den Bereichen Stadtplanung und nachhaltige Entwicklung.

Gegenüber AZERTAC lobte er die Organisation des Weltstädteforums WUF13 in Baku sowie die Arbeit der Freiwilligen.

Zugleich verwies er darauf, dass Aserbaidschan bereits mit der Ausrichtung von COP29 internationale Bedeutung im Bereich Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung unter Beweis gestellt habe.