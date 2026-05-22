UN-Habitat-Chefin lobt Aserbaidschans Organisation von WUF13

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Unter der Führung Aserbaidschans sei in Baku ein hervorragend organisiertes Weltstädteforum WUF13 veranstaltet worden, sagte Anacláudia Rossbach bei der Abschluss-Pressekonferenz des Forums.

Die Exekutivdirektorin von UN-Habitat erklärte, die Teilnehmer kehrten mit neuen Ideen und Erfahrungen in ihre Heimatländer zurück. Zugleich dankte sie Aserbaidschan für die Ausrichtung der Veranstaltung und betonte, die Teilnehmer seien motiviert, den „Bakuer Aktionsaufruf“ (Baku Call to Action) umzusetzen.