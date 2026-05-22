İsraelischer Forscher: WUF13 zeigt Ausmaß von informellen Siedlungen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Das Weltstädteforum WUF13 hat nach Einschätzung des Forschers Sebastián Cordero-Velasteguí deutlich gemacht, dass weit mehr Menschen in informellen Siedlungen leben als allgemein angenommen.

Gegenüber AZERTAC sagte der israelische Forscher ecuadorianischer Herkunft, derzeit seien starke demografische Veränderungen zu beobachten: Während ländliche Räume schrumpften, wüchsen Städte rasant.

Diese Entwicklung müsse dringend berücksichtigt werden, da der zunehmende demografische Druck in Zukunft erhebliche Herausforderungen mit sich bringen werde.