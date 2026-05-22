Wohnraum zwischen Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Beim Weltstädteforums (WUF13) wird über das Thema „Wohnraum im Spannungsfeld von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit“ diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, werden in der Sitzung die Zusammenhänge zwischen innovativem Design, Materialrecycling und Resilienzansätzen untersucht, um praktische Wohnlösungen für Städte zu entwickeln, die mit Klimawandel und Ressourcenknappheit konfrontiert sind.