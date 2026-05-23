D-8-Generalsekretär nimmt an WUF13 in Baku teil

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Der Generalsekretär der Organisation der acht Entwicklungsländer für wirtschaftliche Zusammenarbeit (D-8), Sohail Mahmood, hat im Rahmen seines ersten offiziellen Besuchs in Aserbaidschan am 13. Weltstädteforums (WUF13) sowie an einem hochrangigen Energie- und Städtedialog teilgenommen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen nachhaltige Stadtentwicklung, Energiewende, Klimaschutz und die Stärkung der Zusammenarbeit im Rahmen der D-8-Staaten.

Mahmood führte in Baku zudem Gespräche mit hochrangigen aserbaidschanischen Regierungsvertretern, darunter Außenminister Jeyhun Bayramov und Präsidenten-Assistent Hikmat Hajiyev. Er hob die wachsende Rolle Aserbaidschans im Rahmen der D-8 hervor. Zudem wurde die Einrichtung mehrerer D-8-Exzellenzzentren in Baku in den Bereichen Energie und Klima, Verkehr sowie Medien erörtert.