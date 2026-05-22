Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Ausstellung „Urban Expo“

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung IDEA Leyla Aliyeva und Leiterin des Bakuer Medienzentrums Arzu Aliyeva haben die Ausstellung „Urban Expo“ im Rahmen der 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) besucht.

Dabei informierten sie sich über Projekte und innovative Lösungen im Bereich Stadtentwicklung, die in den nationalen Pavillons und Ständen Aserbaidschans sowie anderer Teilnehmerländer präsentiert wurden.

Beim Besuchs trafen sie auch Teilnehmer und Gäste der Ausstellung.