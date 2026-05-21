WUF13: IOM-Vizegeneraldirektor lobt „Große Rückkehr“ in Aserbaidschan

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov hat den stellvertretenden Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Ugochi Daniels, in Baku getroffen.

Wie AZERTAC berichtet, wurden bei dem Treffen die Zusammenarbeit im Bereich Migration sowie gemeinsame Projekte erörtert. Daniels würdigte insbesondere die Reformen Aserbaidschans im Migrationsbereich und das Programm „Große Rückkehr“ zur schrittweisen Rückkehr ehemaliger Binnenvertriebener in die befreiten Gebiete.

Zudem tauschten sich beide Seiten über regionale Entwicklungen und weitere Kooperationsmöglichkeiten aus.