WUF13: Wohnungsbau im Mittelpunkt von Wiederaufbau nach Krisen

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums WUF13 wurde bei einer Paneldiskussion die zentrale Rolle des Wohnungsbaus bei Wiederaufbauprozessen nach Konflikten, Naturkatastrophen und Klimakrisen hervorgehoben.

Wie AZERTAC berichtet, diskutierten internationale Experten über den Schutz von Wohn-, Land- und Eigentumsrechten sowie über den Wiederaufbau zerstörter Städte und Gemeinden. Betont wurde, dass Menschen nicht nur als Opfer betrachtet, sondern aktiv in Wiederaufbauprozesse einbezogen werden sollten. Zudem wurde auf die Bedeutung des Schutzes von Menschenrechten und internationalem humanitärem Recht hingewiesen.