WUF13: UNITAR baut Zusammenarbeit mit „ASAN Khidmat“ aus

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 hat das UNITAR (Institut der Vereinten Nationen für Training und Forschung) eine Veranstaltung zu intelligenten Städten und urbaner Resilienz organisiert.

Wie AZERTAC berichtet, stellte der Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen der staatlichen Agentur für öffentliche Dienste („ASAN Khidmat“) die Reformen im Bereich staatlicher Dienstleistungen in Aserbaidschan vor. Besonders hervorgehoben wurde das Modell „ASAN Khidmat“, das Bürgern einfache und transparente Verwaltungs- und Kommunaldienste bietet und bereits mit über 30 Ländern zusammenarbeitet.

Im Anschluss informierte sich die UNITAR-Delegation über die Arbeit der „ASAN Khidmat“-Zentren und über laufende sowie geplante Kooperationsprojekte.