Deutsche Expertin: Aserbaidschan ist Vorbild für Wiederaufbau nach Konflikten

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Die Ausrichtung des WUF13 durch Aserbaidschan spiegelt den bedeutenden Beitrag des Landes zu Stadtplanung, nachhaltiger Entwicklung und der globalen urbanen Agenda wider“, sagte die deutsche Kulturtourismus- und Kulturerbeexpertin Dalya Altuntepe gegenüber AZERTAC.

Sie bezeichnete die Restaurierung historischer und kultureller Denkmäler in den befreiten Gebieten als beeindruckend. Vor allem die in Schuscha durchgeführten Restaurierungsarbeiten hätten bei ihr großen Eindruck hinterlassen.

„Mit seinen Projekten gilt Aserbaidschan als bemerkenswertes Beispiel für Wiederaufbau und Entwicklung nach Konflikten“, fügte Altuntepe hinzu.