WUF13: Ukrainischer Botschafter dankt für internationale Unterstützung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) hat der ukrainische Botschafter in Aserbaidschan, Yuriy Husyev, bei einer Veranstaltung zur Wiederherstellung von Städten in Charkiw den internationalen Partnern für ihre Unterstützung gedankt.

Wie AZERTAC berichtet, würdigte er insbesondere die Hilfe Aserbaidschans für die Ukraine als wichtiges Zeichen der Solidarität und Zusammenarbeit. Trotz der schwierigen Lage könne der Wiederaufbau ukrainischer Städte nur durch gemeinsame internationale Anstrengungen gelingen.