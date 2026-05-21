WUF13: Ausländische Journalisten besuchen Schamachi und die Juma-Moschee
Schamachi, 21. Mai, AZERTAC
Im Rahmen von WUF13 besuchten internationale Medienvertreter die Stadt Schamachi und die historische Juma-Moschee.
Israfil Hovlaferli, Journalist aus Bangladesch erklärte, dass er während der Besichtigung ausführliche Informationen über die Moschee erhalten habe. Der Besuch sei sehr eindrucksvoll gewesen und habe einen positiven kulturellen Eindruck hinterlassen.
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