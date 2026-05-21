Präsident Ilham Aliyev empfängt Uno-Vizegeneralsekretärin VIDEO

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 21. Mai die stellvertretenden Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Amina Mohammed, empfangen.

Der Staatschef sprach der UNO-Führung seinen Dank für die Unterstützung bei der Durchführung des 13. Weltstädteforums (WUF13) aus und erklärte, dass die aserbaidschanische Regierung und das UN-Habitat-Programm bei der Organisation der Veranstaltung als ein gemeinsames Team zusammengearbeitet hätten, damit diese erfolgreich verläuft.

Präsident Ilham Aliyev betonte, dass WUF13 nach COP29 die zweitwichtigste globale Veranstaltung sei, die hinsichtlich der Teilnehmerzahl in Aserbaidschan stattfinde, und unterstrich, dass das WUF13 ebenso erfolgreich organisiert worden sei wie COP29.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass Aserbaidschan eine enge Zusammenarbeit mit dem UN-Habitat-Programm pflege, und betonte, dass das Land diese Partnerschaft auch künftig fortsetzen und aktiv an den Arbeiten weiterer Sitzungen des Weltforums für Stadtentwicklung teilnehmen werde.

Amina Mohammed übermittelte dem Staatsoberhaupt die Grüße des UN-Generalsekretärs António Guterres.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat darum, auch seine Grüße António Guterres zu übermitteln.

Amina Mohammed erklärte, dass WUF13 erfolgreich verlaufen sei, und gratulierte dem Staatsoberhaupt dazu. Sie sagte, dass die Teilnahme zahlreicher hochrangiger Gäste aus verschiedenen Ländern der Welt einen tiefen Eindruck hinterlassen habe.

Amina Mohammed äußerte sich zufrieden, dass in Baku moderne Standards in der Stadtentwicklung umgesetzt würden und gleichzeitig eine Verbindung zwischen historischem Erbe und Modernität gewährleistet sei, was der Hauptstadt eine besondere Schönheit verleihe.

Bei dem Treffen wurde erwähnt, dass die von Aserbaidschan in den befreiten Gebieten im Postkonflikt-Kontext durchgeführten Wiederaufbau- und Entwicklungsarbeiten als Beispiel für andere Regionen in ähnlichen Situationen dienen könnten. In diesem Zusammenhang wurde betont, dass die Erfahrungen des Landes im Rahmen der UNO mit anderen Ländern geteilt werden sollten.

Betont wurde, dass das Modell „ASAN Khidmat“ Aserbaidschans mit dem UN-Preis für den öffentlichen Dienst sowie mit einem speziellen Preis der Vereinten Nationen im Bereich der Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen durch den Einsatz digitaler Technologien in Verwaltungsprozessen ausgezeichnet wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass das Modell „ASAN Khidmat“ als erfolgreiche Praxis in verschiedenen Ländern Afrikas und Asiens entwickelt werde.

Während des Gesprächs wurde betont, dass zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit bestehe, dass das Land ein aktives Mitglied dieser Organisation sei und wesentlich zur Umsetzung ihrer Programme und Veranstaltungen beitrage. Hervorgehoben wurde, dass internationale Veranstaltungen der Vereinten Nationen zu verschiedenen Themen bislang erfolgreich und auf hohem Niveau in Aserbaidschan organisiert worden seien.