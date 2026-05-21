WUF13: Experte sieht Forum als Plattform für Austausch und Zusammenarbeit

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Das WUF13 leistet nach Ansicht eines internationalen Experten einen wichtigen Beitrag zum Austausch von Ideen im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte Chris Elisara, Experte für nachhaltige Stadtentwicklung, Gründer des „Creation Care Study Program“ (CCSP) und des Zentrums für Umweltführung (Center for Environmental Leadership), Exekutivdirektor der „Creation Care Task Force“ der „World Evangelical Alliance“ (WEA), dass das Forum Vertreter verschiedener Länder und Organisationen zusammenbringe und einen offenen Dialog über wirksame Lösungen und internationale Zusammenarbeit ermögliche. Solche Plattformen seien wichtig für die gemeinsame Entwicklung nachhaltiger und sicherer Städte.