WUF13: Bürgermeister betont Bedeutung internationaler Zusammenarbeit beim Wiederaufbau von Charkiw

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 wurde über den Wiederaufbau der ukrainischen Stadt Charkiw diskutiert.

Der Bürgermeister Ihor Terechow hob dabei hervor, dass internationale Zusammenarbeit eine zentrale Rolle im Wiederaufbauprozess spielt. Mit Unterstützung internationaler Partner sei ein Masterplan für die Stadt entwickelt worden, und Pilotprojekte in besonders betroffenen Stadtteilen seien bereits in Umsetzung. Besonders wichtig sei auch die Einbindung junger Fachkräfte und lokaler Universitäten in die Planungsprozesse.