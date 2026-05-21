WUF13: Diskussion über innovative Partnerschaften für nachhaltige Städte

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 findet in Baku eine internationale Diskussion über innovative Partnerschaften und Lösungen für schnell wachsende Städte im Globalen Süden statt.

Wie AZERTAC berichtet, tauschen sich Vertreter verschiedener Länder über Urbanisierung, nachhaltige Entwicklung und internationale Zusammenarbeit aus.