Aufruf zum Handeln zur Bewältigung globaler Wohnungsnot in Baku angenommen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), die im Mai 2026 in Baku unter der Schirmherrschaft des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) stattfand, wurde als eines der bedeutendsten internationalen Ereignisse im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung der letzten Jahre in Erinnerung behalten.

Mit mehr als 58.000 Teilnehmenden aus 176 Ländern zeigte das Forum erneut die wachsende Rolle Aserbaidschans als Plattform für globalen Dialog und Zusammenarbeit.

Als Ergebnis des WUF13 wurde der Baku-Aufruf zum Handeln angenommen. Das Dokument präsentiert eine Reihe vielfältiger Beiträge von Interessengruppen aus verschiedenen Sektoren und Governance-Bereichen, einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen, Frauen, älterer Menschen, Kindern und Jugendlichen, indigener Völker, Fachleuten, der Wissenschaft, Forschenden, lokalen und regionalen Regierungen, Menschen mit Behinderungen, Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dem privaten Sektor und anderen Akteuren, die im Wohnungsbereich tätig sind.

Das Dokument erkannte die fortbestehenden Verpflichtungen an, die das multilaterale Handeln im Bereich Wohnen geprägt haben – von der Aufnahme angemessenen Wohnens als international anerkanntes Menschenrecht über die Habitat-Prozesse bis hin zur Agenda 2030 und dem Zukunftspakt. In einem Jahr, das den zehnten Jahrestag der Neuen Urbanen Agenda markiert, rufen wir die Mitgliedstaaten dazu auf, die Umsetzung zu beschleunigen und die katalytische Funktion von UN-Habitat als Partner- und Koordinierungsagentur bei der Bewältigung der globalen Wohnungsnot zu stärken.

Die Botschaften, die aus diesem Ministertreffen hervorgehen, werden die Beratungen von WUF13, den Baku-Aufruf zum Handeln sowie die Vorbereitungen für das hochrangige Treffen der Generalversammlung zur Halbzeitüberprüfung der Neuen Urbanen Agenda beeinflussen, das am 16. und 17. Juli 2026 in New York stattfinden wird.

Dieses Dokument ist das Ergebnis monatelanger Arbeit, die umfassende Konsultationen mit Interessengruppen im Vorfeld des Welturbanforums umfasste.

Die Diskussionen während des gesamten WUF13 hoben wiederholt hervor, dass die Wohnungsnot durch miteinander verbundene Belastungen geprägt ist, darunter steigende Kosten, Bodenspekulation, Vertreibung, schwache Governance-Systeme und Klimaauswirkungen. Der Baku-Aufruf zum Handeln bekräftigt, dass die Bewältigung dieser Herausforderungen einen Übergang von fragmentierten Ansätzen hin zu stärker integrierten und menschenzentrierten Lösungen erfordert.

Das Dokument legt außerdem starken Nachdruck auf die wachsende Beziehung zwischen Wohnraum und Klimawandel. Es hebt hervor, dass diejenigen, die der größten Wohnunsicherheit ausgesetzt sind, oft dieselben Gemeinschaften sind, die am stärksten Klimarisiken wie Überschwemmungen, extremer Hitze und Umweltzerstörung ausgesetzt sind.

Lokale und nationale Prozesse tragen dazu bei, eine starke politische Dynamik für die Wohnungsagenda aufzubauen. Die Zusammenfassungen des Ministertreffens zur Neuen Urbanen Agenda (NUA), die Nairobi-Erklärung des Zweiten Afrikanischen Urbanforums (April 2026) und viele regionale Vereinbarungen legen ambitionierte Prioritäten für angemessenen, bezahlbaren, inklusiven und klimaresilienten Wohnraum fest. Dieses Dokument eröffnet außerdem die Möglichkeit neuer Formen der Süd-Süd- und Nord-Süd-Zusammenarbeit, des Lernens und der Kooperation.

Gleichzeitig wurde der aserbaidschanischen Regierung tiefer Dank für die hochrangige Organisation der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), die gezeigte Gastfreundschaft sowie für das fruchtbare Dialogumfeld ausgesprochen.