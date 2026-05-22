„Sea Breeze“ und „Baku White City“ stärken gemeinsam Investitionszuflüsse

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) ist in Baku eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Projekten „Sea Breeze“ und „Baku White City“ (Weiße Stadt Baku) unterzeichnet worden.

Wie AZERTAC berichtet, betonte der Präsident von „Agalarov Development“, Emin Agalarov, dass die Zusammenarbeit beider Großprojekte ausbauen und Investitionsströme weiter stärken werde. Beide Vorhaben liegen rund 20 Kilometer voneinander entfernt und verfolgen unterschiedliche städtebauliche Konzepte.

Die Kooperation soll den Austausch von Erfahrungen ermöglichen und die Entwicklung gemeinsamer Projekte beschleunigen. Zudem soll sie dazu beitragen, internationale Investoren gezielter anzuziehen und neue Projektmöglichkeiten zwischen beiden Standorten zu schaffen.