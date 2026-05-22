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WUF13

WUF 13: Abschluss-Pressekonferenz stattgefunden

WUF 13: Abschluss-Pressekonferenz stattgefunden

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) fand die Abschluss-Pressekonferenz der 13. Sitzung von WUF13 statt.

Wie AZERTAC berichtet, nahmen daran die Exekutivdirektorin des UN-Habitat-Programms, Anacláudia Rossbach, der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Stadtplanung und Architektur Aserbaidschans und nationale Koordinator des WUF13, Anar Guliyev, die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed sowie die mexikanische Botschafterin in Aserbaidschan, Maria Victoria Romero Caballero, teil.

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