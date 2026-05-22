Öffentliche Räume und Grünflächen als Schlüssel für die Zukunft großer Städte

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) hat ein Vertreter aus Brasilien die Bedeutung öffentlicher Räume und Grünflächen für die Zukunft großer Städte hervorgehoben.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Programmkoordinator einer brasilianischen Koalition für Wohnungsfragen, Abdifatah Hared, dass Städte Orte der sozialen Interaktion seien und entsprechende Flächen daher unverzichtbar für das urbane Leben seien.

Er betonte zudem, dass der Kontakt zur Natur nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene wichtig sei und dass städtische Planung sicherstellen müsse, dass Menschen sowohl miteinander als auch mit der Natur verbunden bleiben.