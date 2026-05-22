Uno-Vizegeneralsekretärin: Minenräumung wird lange dauern

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed erklärte auf der Abschluss-Pressekonferenz der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), dass die Vereinten Nationen derzeit die Minenräumung in Aserbaidschan unterstützen.

Sie betonte, dass die Minenräumung ein wichtiger, jedoch langwieriger Prozess sei.

Dieser sei Teil des Wiederaufbaus von Infrastruktur und der Schaffung sichererer Gemeinschaften im Rahmen vertrauensbildender Maßnahmen.