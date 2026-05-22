Inklusive und klimaresiliente Wohnraumversorgung im Fokus

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) fand in Baku eine Veranstaltung zur Finanzierung einer würdigen, nachhaltigen und inklusiven Stadt der Zukunft statt.

Wie AZERTAC berichtet, stand dabei die Analyse der globalen Wohnraumkrise im Kontext von Ungleichheit, Entwicklung und sozialer Stabilität im Mittelpunkt. Ziel der Veranstaltung war es zudem, innovative Finanzierungsmechanismen für bezahlbaren, inklusiven und klimaresilienten Wohnraum zu erörtern.

Dabei wurde die Rolle multilateraler Institutionen, Entwicklungsbanken, Staatsfonds und des Privatsektors bei der Mobilisierung von Investitionen für eine nachhaltige Stadtentwicklung hervorgehoben.