Entwicklung informeller Siedlungen in Lateinamerika auf WUF13 diskutiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen der 13. Sitzung des Weltstädteforums wurde die Anwendung innovativer Technologien und Datensysteme zur Aufwertung informeller Siedlungen in Lateinamerika diskutiert.

Die Veranstaltung brachte Regierungsvertreter, internationale Organisationen, zivilgesellschaftliche Institutionen sowie Entwicklungspartner zusammen, um Erfahrungen über technologische Instrumente auszutauschen, die die Entwicklung informeller Siedlungen unterstützen.

In der Sitzung wurden innovative Lösungen wie Plattformen zur Beobachtung der Urbanisierung, Grundbuchsysteme, offene Datensysteme sowie geografische Informationstechnologien vorgestellt. Dabei wurde betont, dass diese Instrumente evidenzbasierte Entscheidungsprozesse stärken, die umfassende Erneuerung von Stadtvierteln fördern und zur schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf angemessenen Wohnraum beitragen.