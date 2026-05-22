Einzelausstellung peruanischen Künstlers im Heydar-Aliyev-Zentrum eröffnet

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Heydar-Aliyev-Zentrum ist eine Einzelausstellung “Das Theater der Träume” („The Theater of Dreams“) des peruanischen Künstlers Ronald Companoca eröffnet worden.

Gezeigt werden erstmals mehrere Werke des Künstlers, darunter Arbeiten mit Motiven der aserbaidschanischen Kultur. Die Ausstellung verbindet Elemente des magischen Surrealismus mit realistischen Darstellungen.

Die Ausstellung wurde auch von Leyla Aliyeva, Kulturminister Adil Karimli sowie Vertreter aus Kunst und Kultur besucht.

Die Ausstellung läuft bis zum 1. März 2027.