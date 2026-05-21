WUF13: Ismail Serageldin fordert Stärkung lokaler Gemeinschaften

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Die globale Stadtentwicklungspolitik sollte laut Experten stärker auf die Stärkung lokaler Gemeinschaften ausgerichtet sein.

Wie AZERTAC berichtet, betonte Ismail Serageldin, Co-Vorsitzender des Stiftungsrats des Internationalen Nizami-Ganjavi-Zentrums und ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, dass soziale und wirtschaftliche Unterschiede zwischen Ländern sehr groß seien und universelle Modelle daher nur begrenzt anwendbar seien. Priorität müsse die Entwicklung lokaler Potenziale sein.