Italienische Expertin: Öffentliche Räume sind entscheidend für inklusive Städte

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Öffentliche Räume sind ein zentraler Bestandteil bei der Gestaltung zukünftiger Städte sowie bei der Verbesserung und Umgestaltung bestehender urbaner Räume“, sagte Luisa Bravo, Gründerin und Präsidentin des italienischen Unternehmens „City Space Architecture“, gegenüber AZERTAC im Rahmen des WUF13.

Sie betonte, öffentliche Räume müssten als grundlegendes Recht der Stadtbewohner gewährleistet werden. Aus planerischer Sicht seien sie zudem von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung nachhaltiger, sicherer und inklusiver Städte.