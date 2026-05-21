WUF13: Sichere Bauweise als Schlüssel für nachhaltige Städte

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Die sichere und stabile Bauweise von Wohnhäusern ist laut Expertin entscheidend für langfristige städtische Resilienz.

Wie AZERTAC berichtet, betonte Alissa Bankovska, Präsidentin von FIABCI-Ukraine, dass nachhaltige Stadtentwicklung sowohl aktuelle Bedürfnisse als auch zukünftige Risiken berücksichtigen müsse. Städtebau solle Sicherheit, soziale Stabilität und langfristige Entwicklung gewährleisten.