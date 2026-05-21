WUF13: Mexikanische Rektorin fordert interdisziplinäres Denken in der Hochschulbildung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 hat eine Hochschulvertreterin aus Mexiko die Bedeutung interdisziplinären Denkens in der akademischen Ausbildung betont.

Wie AZERTAC berichtet, sagte Karla Alejandrina Planter Pérez, Rektorin der Universität Guadalajara, dass Wohnungs- und Stadtfragen nicht auf einzelne Fachbereiche beschränkt seien, sondern eine integrierte Betrachtung verschiedener Disziplinen erforderten. Hochschulen müssten daher stärker auf interdisziplinäre Ausbildung und praxisnahe Lehrmodelle setzen. Zudem sollten wissenschaftliche Erkenntnisse stärker in politische Entscheidungsprozesse einfließen.