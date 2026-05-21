WUF13: Rückkehr in befreite Gebiete erfordert schrittweise Planung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Die Rückkehr der Bevölkerung in die von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete muss schrittweise und gut koordiniert erfolgen. Das betonte der Sonderbeauftragte des Präsidenten für den Bezirk Kelbadschar, Baschir Hajiyev, im Rahmen von WUF13.

Wie AZERTAC berichtet, verwies er auf die starken Zerstörungen in den Gebieten und die Notwendigkeit eines umfassenden Wiederaufbaus. Neben Wohnraum müssten auch Infrastruktur, Beschäftigung und soziale Dienste gleichzeitig entwickelt werden, um eine nachhaltige Ansiedlung zu gewährleisten.