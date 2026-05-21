WUF13: UN-Habitat-Vertreter lobt Freiwillige und Organisation des Forums

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Die Eindrücke vom WUF13 seien durchweg positiv, das Forum sei auf hohem Niveau organisiert und die Gastfreundschaft des Landes sei bemerkenswert.

Wie AZERTAC berichtet, sagte Belay Garoma, Vertreter des UN-Habitat-Landesbüros in Äthiopien, in einem Interview, dass er insbesondere die Arbeit der Freiwilligen, die vom aserbaidschanischen Staat und UN-Habitat eingebunden wurden, sehr schätze. Diese hätten allen Gästen große Unterstützung geleistet.

Er betonte zudem, dass die Veranstaltung ein Beispiel für gute Praxis im Bereich der internationalen Zusammenarbeit sei.