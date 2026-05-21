Estnische Vertreterin: Nachhaltiges Bauen ist Investition in die Zukunft

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Nachhaltiges Bauen sollte oberste Priorität der Stadtpolitik sein“, sagte die estnische Vertreterin Kersti Tomingas gegenüber AZERTAC am Rande des WUF13.

Der Einsatz energieeffizienter Materialien reduziere nicht nur Abfälle, sondern senke auch die Betriebskosten. Europäische Länder setzten zunehmend auf Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bausektor, erklärte Tomingas.

Die Diskussionen beim WUF13 bieten dabei eine wichtige Plattform für die gemeinsame Suche nach praktischen Lösungen.