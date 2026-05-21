WUF13: Spanischer Experte sieht lokale Initiativen im Zentrum der Urbanisierung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Der schnelle Übergang zur Urbanisierung macht den Austausch globaler Erfahrungen und lokaler Stadtentwicklungsinitiativen besonders wichtig.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies der spanische Urbanistik- und Raumplanungsexperte Frederico Roman Ramos, dass WUF13 eine zentrale internationale Plattform für diesen Austausch sei. Er betonte die Bedeutung eines globalen Blickwinkels, um lokale Stadtentwicklungsprozesse besser zu verstehen, da viele Länder derzeit einen beschleunigten Urbanisierungsprozess durchlaufen.