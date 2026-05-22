Im Rahmen von WUF13 Wohnrechte in Krisen- und Wiederaufbausituationen diskutiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) wird in der Sitzung „Wohnrechte im Kontext des Wiederaufbaus – Brücke zwischen humanitärer Hilfe und Wiederaufbau“ über den Schutz von Wohnrechten in Krisen- und Konfliktsituationen diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, besteht das Hauptziel der Sitzung darin, bewährte Praktiken im Rahmen eines rechtsbasierten Ansatzes zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungsphasen auszutauschen und eine breite sektorübergreifende Diskussion zu fördern.

Es wurde betont, dass das internationale Recht die ungerechtfertigte Zerstörung von Wohnhäusern, Zwangsvertreibungen und gewaltsame Räumungen verbietet. Dennoch werden Siedlungen in Konflikten weiterhin gezielt zerstört, was erhebliche Unterschiede zwischen rechtlichen Verpflichtungen und der Realität aufzeigt.