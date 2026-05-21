US-Urbanist: Baku schafft vorbildliche Stadträume für Fußgänger

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Das WUF13 bietet eine wichtige Gelegenheit zur Anwendung moderner Ansätze für nachhaltige Stadtentwicklung und Stadtplanung“, sagte der US-amerikanische Stadtplaner und Architekturtheoretiker Michael W. Mehaffy gegenüber AZERTAC.

Die groß angelegten städtebaulichen Veränderungen in Baku hätten ihn tief beeindruckt, so Mehaffy.

Baku setze erfolgreich neue, auf Fußgänger ausgerichtete und an den Bedürfnissen der Bewohner orientierte Stadträume um, die zentrale Elemente einer lebenswerten Stadt seien.