Niederländischer Teilnehmer: Beim WUF13 werden wichtige Erfahrungen ausgetauscht

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Die Wohnungsfrage ist ein globales Problem, das sowohl den Globalen Süden als auch den Globalen Norden betrifft. Deshalb ist es wichtig, bei solchen Veranstaltungen unterschiedliche Akteure zusammenzubringen“, sagte Pit Gerard Scheer von der Stadtverwaltung Den Haag im Rahmen des WUF13.

Er betonte, Aserbaidschan spiele durch die Ausrichtung des Forums und die Zusammenführung zahlreicher Teilnehmer bereits eine wichtige Rolle.

Zugleich hob Scheer das große Interesse internationaler Gäste hervor und erklärte, beim WUF13 würden viele bedeutende Erfahrungen ausgetauscht.